شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يعطى الضوء الأخضر لإدارة ليفربول لتجديد عقد هذا النجم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أفادت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي ليفربول بدأ محادثات تجديد عقد الحارس الشاب كاومين كيلير، بعد مستواه الجيد الذي ظهر به هذا الموسم.

كيلير أصبح هو الحارس الثاني في ليفربول هذا الموسم، متفوقا على أدريان، واعتمد يورجن كلوب عليه في بعض المباريات التي غاب عنها أليسون بيكر.

وقالت شبكة «The Irish Examiner» البريطانية، أن يورجن كلوب أعطى الضوء الأخضر لإدارة ليفربول من أجل تمديد عقد اللاعب الشاب.

وأشارت إلى أن ليفربول بدأ بالفعل في محادثات تمديد عقد كيلير، ويبذل جهودا لتأمينه بعقد طويل الأمد، خاصة بعدما قرر النادي التخلي عن أدريان بنهاية الموسم.