شكرا لقرائتكم خبر عن كومان يبدأ علاج لاعبي برشلونة بعد زلزال باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أُصيبت غرفة ملابس برشلونة بحالة من الشكك والذهول، فور الخسارة أمام باريس سان جيرمان (1-4)، الثلاثاء الماضي، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفقا لصحيفة «سبورت» الإسبانية، إن اللاعبين شعروا ببعض الندم على فرصتي عثمان ديمبلي، وأنطوان جريزمان في المباراة، مشيرة إلى أنهم شعروا براحة كبيرة لقرار المدرب رونالد كومان، منحهم راحة من التدريبات عقب الخسارة، لمدة يومين، للانفصال جزئيًا عن أجواء كرة القدم.

وأوضحت أن لقطة وداع ليونيل ميسي، لمواطنيه ماورو إيكاردي، ولياندرو باريديس، وماوريسيو بوكيتينو، عقب المباراة، دون النظر لوجوههم هي الصورة التي يمكن رؤية عليها غرفة الملابس بعد الخسارة.