شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة الأرسنال: هذا اللاعب دمر خط وسط ليفربول في البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لم يتردد المدرب الفرنسي الشهير آرسين فينجر، في الكشف عن إحدى نقاط ضعف ليفربول هذا الموسم حيث يرى أن إحدى صفقات «الريدز» في بداية الموسم أضعفت خط وسط الفريق. وبعدما أعلن ليفربول قبل شهور عن حصوله على خدمات نجم بايرن ميونخ السابق تياجو ألكانتارا، استبشرت جماهير «الريدز» كثيرا، لاسيما وأن تياجو من بين أفضل اللاعبين في مركزه بأوروبا.

لكن تفاؤل جماهير ليفربول تحول مع مرور الوقت إلى خيبة أمل بسبب ابتعاد تياجو عن الملاعب بسبب إصابة قوية وإصابته بفيروس كورونا، فضلا مستواه المنخفض في المباريات التي لعبها مع حامل لقب البريميرليج.

ويبدو أن الإضافة المرجوة من تياجو، قد تحولت إلى عبء كبير على فريق ليفربول، الذي يقدم مستويات بعيدة جدا عما قام به في الموسم الماضي. وفي هذا الشأن، قال المدرب السابق لأرسنال آرسين فينجر، إن تياجو أضعف من قوة خط وسط فريق ليفربول، هذا الموسم.