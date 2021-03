شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يفشل في تحدي البريميرليج حول المصريين (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خسر المصري محمد صلاح نجم ليفربول في «تحدي الساعة» خاص باللاعبين المصريين في البريميرليج، الذي شارك فيه بمناسبة فوزه بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي لشهر يناير الماضي.

ونشر حساب رابطة الدوري الإنجليزي الرسمي على موقع «تويتر» مقطع فيديو للنجم المصري، محمد صلاح وهو يجيب على السؤال التالي: من هم المصريون الذين تمكنوا من تسجيل أهداف في الدوري الإنجليزي والبالغ عددهم 8؟

وكان على صلاح الإجابة على السؤال في غضون نحو 12 ثانية، الزمن الذي احتاج إليه، منذ بداية الهجمة، لتسجيل هدفه الثاني أمام مضيفه وست هام يونايتد (3-1) في الدوري الإنجليزي، والذي منحه جائزة أفضل هدف.

وقال صلاح إنه ربما يرتكب خطأ ما، وبدأ بتعداد اللاعبين: سجل كل من أحمد حسام ميدو، وعمرو زكي، ومحمد ناجي جدو، ومحمود حسن تريزيجيه، وأحمد حجازي، وأنا، وإبراهيم سعيد.

وأجاب محمد صلاح على 5 أسماء صحيحة فقط، ولم يتذكر الثلاثي، حسام غالي وأحمد المحمدي ورمضان صبحي، بينما عد اسمين لم يسجلا في البريمير ليج، وهما إبراهيم سعيد الذي انتقل إلى صفوف إيفرتون على سبيل الإعارة، ولم يشارك في أي من مباريات الفريق، وكذلك جدو الذي سجل في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي تشامبيونشيب.

8️⃣ ???????? players have scored in the PL

???? How many can Mo Salah name?

(???? @budfootball) pic.twitter.com/jMQm8pWfJB

صلاج أثناء إجابته على موقع الدوري الإنجليزي