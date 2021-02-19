شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يواصل استعدادته لموقعة إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي، اليوم، استعداداته لملاقاة نادي إنبي، المقرر لها يوم الأحد المقبل في إطار مواجهات الاسبوع الثالث عشر من الدوري العام.

وفضل البوسني دراجان يوڤيتش المدير الفنى للفريق، خلال مران أمس، خوض اللاعبين بعض التدريبات الاستشفائية في المران الذي أقيم على ستاد النادي الإسماعيلي الفرعي فيما يتعلق بمجموعة اللاعبين اللذين خاضو لقاء الأمس بينما أدى باقي اللاعبين تدريباتهم بقوة.

وشهد المران حصول الثنائي حسين السيد وشكري نجيب على قسط من الراحة، بالإضافة لإستمرار غياب عبدالرحمن مجدي ومحمد بيومي بسبب عدم الجاهزية .