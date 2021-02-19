شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم الهلال السعودي: الموت وحده سيمنعني من اللعب للفريق‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المهاجم الفرنسي، بافيتيمبي غوميز، لاعب نادي الهلال السعودي، إن الموت وحده هو الذي سيمنعه من الدفاع على شعار ناديه.

ونشر غوميز تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على «تويتر»، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، أكد من خلالها أن الموت وحده فقط هو الذي سيمنعه من الدفاع عن ألوان فريقه، الهلال السعودي.

وأعاد غوميز تغريدة لمغرد إماراتي كان قد كتب فيها: تحامل على نفسه قبل اللقاء وأصر على المشاركة رغم الإغماء، وسجل هدفين لكي يتصدر بهم هدافي الدوري، ويقود فريقه لتحقيق انتصار مهم، نعلم بأن الضغوطات على غوميز كثيرة، ونعلم بأن الفريق يمر بفترات عصيبة لذلك وجب علينا كجماهير هلاليه أن نقدم الدعم لهم حتى النهاية.

وكان غوميز قد تعرض للإغماء على أرضية الملعب خلال عملية الإحماء قبل مباراة الاتفاق، ضمن الأسبوع الـ 19 لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وقام الجهاز الطبي بإسعافه وسحبه إلى غرفة الملابس، قبل أن يعود ويشارك أساسيا في المواجهة، وقاد الزعيم للفوز 3/1.

ونجح الهلال، في تحقيق الفوز على نظيره الاتفاق، بثلاثية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء الخميس، ليرتفع رصيد الهلال إلى 36 نقطة في المركز الثاني، بجدول ترتيب دوري المحترفين، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 27 نقطة في المركز السادس.