شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يشكف تفاصيل أزمة شيكابالا مع باتشكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، حقيقة توقيع غرامة مالية على محمود عبدالرازق «شيكابالا»، بسبب ما بدر منه خلال مباراة الإسماعيلي في الجولة 13 للدوري المصري.

ونفي قاسم، توقيع غرامة مالية على نجم الزمالك شيكابالا، أو دخوله في أزمة مع المدرب البرتغالي جايمي باتشكيو. وكانت كاميرات التلفزيون، أظهرت شيكابالا في حالة ضيق شديدة بعد استبداله أمام الدراويش في الشوط الثاني، والتي دفعته لإلقاء الزجاجة بمقعد البدلاء.