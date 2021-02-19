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محمد صلاح الوحيد الذي حقق هذا الرقم القياسي في البريميرليج خلال القرن الحالي

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح الوحيد الذي حقق هذا الرقم القياسي في البريميرليج خلال القرن الحالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال موقع صحيفة ، إن النجم المصري، محمد صلاح، قائد الريدز، خلال هذا الموسم مع فريقه يعد بمثابة الضوء الثابت في موسم مظلم للريدز على مستوى النتائج في .

أضافت الصحيفة، أن في كل أسبوع يظهر محمد صلاح ليحطم رقم قياسي جديد حيث أصبح هو اللاعب الوحيد الذي سجل 20 هدفا أو أكثر للموسم الرابع على التوالي في القرن الحالي مع ليفربول، كما سجل هدفه رقم 24 في جميع المسابقات في الموسم الحالي متجاوزا رصيده التهديفي في الموسم الماضي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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