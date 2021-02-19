شكرا لقرائتكم خبر عن كريم العراقي يرفض تجديد عقده مع المصري بسبب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد أنباء تلقية عرضا من النادي الأهلي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، تصاعدت أزمة تجديد كريم العراقي، الجناج الأيمن للنادي المصري، والمنتخب الأولمبي، ورفض اللاعب تجديد عقده الذي ينتهى الصيف بعد المقبل ويحق له التوقيع خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

واستبعد على ماهر، المدير الفني للمصري البورسعيدي، اللاعب من قائمة لقاء سموحة، المقرر إقامته الأثنين المقبل ضمن منافسات الدوري المصري.