شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يحدد مصير عبد الرحمن مجدي من مواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي بقيادة البوسني دراجان يوڤيتش عدم المجازفة باللاعب عبدالرحمن مجدي جناح الفريق خلال مواجهة إنبي المقرر لها يوم الأحد المقبل. ويأتي ذلك في ظل عدم تعافي اللاعب بشكل كامل من الإصابة وحاجته لبرنامج تأهيلي قبل المشاركة في المران الجماعي للفريق، في الوقت الذي توجد فيه فترة توقف لبطولة الدوري عقب مواجهة إنبي القادمة.

ومن المقرر أن يتم تجهيز اللاعب للعودة من جديد اعتبارا من مواجهة الأهلي المقرر إقامتها يوم 10 مارس المقبل، على ملعب الجيش ببرج العرب حسبما أعلنت لجنة المسابقات.