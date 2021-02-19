مباراة "كل النجوم" في السابع من مارس رغم الأصوات المعترضة

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نيويورك : أعلنت رابطة دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الخميس عن إقامة النسخة السبعين من مباراة "أول ستار" (كل النجوم) إضافة الى مسابقتي الرميات الثلاثية وأجمل سلة ساحقة "دانك" في السابع من آذار/ مارس المقبل في أتلانتا رغم معارضة العديد من نجوم اللعبة.

وقال مفوض الدوري آدم سيلفر "مباراة كل النجوم في أتلانتا ستواصل تقليدنا السنوي للاحتفال بالرياضة وأعظم اللاعبين في العالم أمام جماهير العالم".

يأتي الحدث العريق في استراحة منتصف الموسم كان من المفترض أن تخصص لإراحة اللاعبين الذين حصلوا على شهر راحة أقل من العادة خلال الفترة التحضيرية للموسم الحالي بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في انتهاء نهائيات 2019 2020 في وقت متأخر.

وسبق لليبرون جيمس نجم لوس انجليس ليكرز أن صرح في وقت سابق "لا أملك الطاقة ولا الحافز للمشاركة في مباراة أول ستار هذا العام ... لست سعيدًا حيال ذلك. إذا تم اختياري، سأكون هناك جسديًا ولكن لا ذهنيًا".

من المتوقع أن يتم الإعلان عن المشاركين في التشكيلتين الاساسيتين للمنطقتين الغربية والشرقية في وقت لاحق الخميس حيث تصدر جيمس الترتيب العام في التصويت في الأسابيع الأخيرة. وسيحمل اللاعبان اللذان يحصلان على أكبر عدد من الأصوات من المنطقتين شارة القيادة، لذا من المتوقع ان يكون جيمس قائدًا في مباراة لا يرغب خوضها.

وقال "الملك" في تصريحات سابقة "بدأنا الموسم الحالي بعد فترة استعداد قصيرة دامت 71 يومًا وقيل لنا قبل الموسم إنه لن يكون هناك مباراة أول ستار كي يتسنى لنا الاستراحة قليلا ومن ثم يرمون المباراة علينا هكذا. هذه صفعة في الوجه".

فيما سبق أن صرح كواهي لينارد نجم لوس انجليس كليبرز "نعلم جميعًا لماذا نلعب المباراة. هناك جني للأموال. إنها فرصة لكسب الاموال، هم يضعون المال أولوية امام الصحة الآن، هذا كل ما في الامر".

وأبرمت رابطتا الدوري واللاعبين اتفاقًا ينص على تخصيص مبلغ مليوني ونصف مليون دولار الى الجمعيات التي تهتم بمكافحة "كوفيد 19" وجامعات وكليات السود التاريخية.

ستقام مسابقة الرميات الثلاثية قبل مباراة "كل النجوم" على أن تقام مسابقة أجمل سلة ساحقة خلال استراحة الشوطين.

وسيتم اتخاذ تدابير وقائية إضافية لمواجهة "كوفيد 19"تضاف الى البروتوكولات الصحية المعتمدة أصلاً من الرابطة، تشمل رحلات خاصة من والى أتلانتا وإنشاء "فقاعة صغيرة" حيث سيقيم اللاعبون والمدربون في فندق واحد وسيخضعون لفحوصات مكثفة للكشف عن فيروس كورونا.

سيقام الحدث خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير حيث صرحت عمدة أتلانتا كيشا لانس بوتومز "في ظروف طبيعية سنكون ممتنين للفرصة لاستضافة مباراة كل النجوم، ولكن هذه ليست سنة عادية".