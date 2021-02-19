شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يراجع الاتحاد السكندري بالفيديو قبل موقعة الأسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق أسوان بقيادة علاء عبد العال مدرب الفريق، على مراجعة أشرطة الفيديو للمباريات السابقة للاتحاد السكندري، وأخرها مباراة سيراميكا، التى جمعت الفريقين بالدوري العام وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك قبل اللقاء المرتقب بين أسوان والاتحاد والذى يستضيفه استاد الأسكندرية يوم الأحد المقبل ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري.

من جانبه، كشف الدكتور محمد عبد الغفار رئيس الجهاز الطبي بفريق أسوان عن إصابة محمد خليفة لاعب الفريق بكسر فى الترقوة ويستعد اللاعب للخضوع إلى عملية جراحية حيث من المنتظر أن يغيب عن الفريق لمدة شهر ونصف للعلاج، وذلك بعد تعرضه للإصابة في مباراة أسوان والمقاولون بالدوري العام والتى انتهت بفوز أبناء الجنوب بهدف نظيف.

من ناحية أخرى يستأنف فريق أسوان استعداداته لمباراة الاتحاد السكندري، وكان اللاعبون الأساسيون بالفريق قد حصلوا على راحة لمدة 24 ساعة بعد خوض مباراة المقاولون.

ويحتل فريق أسوان المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري العام بعد فوزه الأخير على المقاولون العرب، وخاض أسوان 12 مباراة حتى الآن، فاز في 3 مباريات وتعادل في 5 أخرى وخسر في 4 لقاءات، وسجل لاعبو أسوان 7 أهداف واستقبلت شباكهم 11 هدفاً أخر.

وخضع فريق أسوان، أمس الخميس، للمسحة الطبية للكشف عن كورونا استعداداً لمباراة الاتحاد السكندري، وذلك قبل 72 ساعة من اللقاء المرتقب، وفقاً للبروتكولات الطبية التى وضعها اتحاد الكرة.