شكرا لقرائتكم خبر عن وائل القبانى: لاعبو بيراميدز "بيريحوا" فى الملعب لأنهم واخدين فلوس مش بيلعبوا عشان بطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وائل القبانى، لاعب الزمالك الأسبق، أن السبب في تواضع أداء فريق بيراميدز في المسابقة المحلية -عكس أداء الفريق فى البطولة الأفريقية- وهو راحة اللاعبين.

وقال القبانى في تصريحات لبرنامج مساء أون على قناة أون تايم سبورت 2، أن اللاعبين "بيريحوا في الملعب"، قائلا: "اللاعبين بيريحوا لأنهم أخدوا فلوس، ونحسّ إنهم بيلعبوا عشان المادة مش عشان ياخدوا بطولة".

وأضاف نجم الزمالك الأسبق أن الفريق يضم لاعبين جميعهم يلعبون في منتخب مصر، وتأتى الخسارة رغم كل الإمكانيات المتوفرة، لذلك يجب أن يكون هناك ثواب وعقاب سواء من جانب الإدارة أو الجهاز الفنى، بالإضافة إلى إيجاد حلول في الفريق وتوافر التوازن الدفاعى والهجومى.

وفى سياق مختلف، يلتقى بيراميدز مع راسينج كلوب في إياب دور الـ32 التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يحل الفريق الإيفوارى ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الأحد المقبل على استاد الدفاع الجوي في مباراة الإياب، بعدما حقق الفوز في مواجهة الذهاب بأبيدجان بهدفين دون مقابل سجلهما إسلام عيسى.