شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد الاجتماع الفنى لبطولة أفريقيا لـ شباب الطائرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مساء اليوم الجمعة ، الإجتماع الفنى لبطولة أفريقيا لشباب الكرة الطائرة التى تستضيفها مصر بإستاد القاهرة بمشاركة 4 منتخبات فقط فى ظل إعتذار أفريقيا الوسطى عن المشاركة، تضم قائمة المنتخبات المشاركة فى البطولة الافريقية كلا من الكاميرون والكونغو الديمقراطية و المغرب بخلاف مصر البلد المنظم للبطولة.

ومن المقرر أن يشهد الإجتماع الفنى حضور اللجنة العليا للبطولة برئاسة سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة للإتحاد و مندوبو الدول المشاركة للإتفاق على جدول المنافسات و تعليمات البطولة و ألوان ملابس الفرق .

كشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة القائم بأعمال المديرالتنفيذى، عن إقامة بطولة أفريقيا للشباب المقرر استضافتها فى مصر 20 فبراير الجارى باستاد القاهرة بدون جمهور، وقال غزلان فى تصريح لـ الخليج 365، إنه غير مسموح بحضور المنافسات سوى لجان البطولة فقط، وفقا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وأشار غزلان إلى أن الاتحاد الدولى أخطر الاتحاد الأفريقى بالإجراءات الاحترازية التى ستتبع فى البطولة والتى أخطر الإتحاد المصرى بها لتطبيقها فى المنافسات من أجل حماية المتواجدين من فيروس كورونا .

ويرأس سامح حمدى اللجنة العليا المنظمة للبطولة و معه ايمن غزلان نائبا ، فيما يتولى مهمة مدير البطولة الحكم الدولى هانى فكرى و مساهدع عماد الباهى .