شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يعلن موعد قرعة بطولة الكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، إجراء قرعة مرحلة المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، الاثنين المقبل، بالعاصمة المصرية القاهرة. ومن المقرر أن يتأهل 15 فريقا، من دور الـ32 الإضافي، إلى مرحلة المجموعات، لينضموا إلى نهضة بركان المغربي (حامل اللقب)، الذي تم إعفاؤه من المشاركة في هذا الدور.

وسيتم تقسيم الفرق الـ16 إلى أربع مجموعات، بواقع أربعة فرق في كل مجموعة. وكشف كاف أيضا، عبر موقعه الرسمي، جدول لقاءات البطولة حتى المباراة النهائية، حيث تجرى الجولة الأولى من مرحلة المجموعات، في العاشر من مارس القادم، فيما تقام الجولة الثانية بعدها بأسبوع. وتقام الجولة الثالثة، في الرابع من أبريل المقبل، ثم الرابعة بعدها بأسبوع، يليها الخامسة في 21 من نفس الشهر، وتختتم مباريات دور المجموعات في 28 أبريل.