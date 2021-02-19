شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مسحات لاعبي الأهلي قبل السفر إلى تنزانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية التي خضع لها الجهاز الفني والطبي والإداري واللاعبين؛ استعدادا لرحلة تنزانيا المرتقبة غدا الجمعة.



وتطير بعثة الأهلي إلى تنزانيا غدا استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني يوم 23 فبراير الجاري في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي على نظيره المريخ السوداني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي.