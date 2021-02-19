شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات الدوري الأوروبي.. انتصاران كبيران ليونايتد وتوتنهام وتعادل ميلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير انتصارين كبيرين خارج الديار في ذهاب دور 32 للدوري الأوروبي لكرة القدم لكن ميلان تعادل 2-2 مع مضيفه رد ستار بلجراد مع استئناف المسابقة اليوم الخميس.

وسحق يونايتد منافسه ريال سوسيداد 4-صفر في مباراة أقيمت في تورينو بسبب قيود السفر بين إسبانيا والمملكة المتحدة لاحتواء انتشار فيروس كورونا وسجل برونو فرنانديز هدفين.

وانتصر توتنهام هوتسبير 4-1 على مضيفه النمساوي فولفسبرجر باستاد بوشكاش أرينا في بودابست كما فاز كل من يانج بويز ورينجرز الاسكتلندي وأولمبياكوس اليوناني برباعية.

وتعادل أرسنال 1-1 مع مضيفه بنفيكا في روما.

ووضع لاعب الوسط البرتغالي فريقه في المقدمة بعد 27 دقيقة مسجلا هدفه 20 هذا الموسم وأضاف الثاني من عند حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 57. وألغي الهدف في البداية بسبب التسلل لكن حكم الفيديو المساعد احتسبه.

وسجل ماركوس راشفورد الهدف الثالث بعدها بثماني دقائق قبل أن يكمل دانييل جيمس الرباعية في الأنفاس الأخيرة من اللقاء.

وقال أولي جونار سولشار مدرب يونايتد «استحق فريقي هذا الفوز لكن ربما ليس بأربعة أهداف. في ليلة كهذه حين يجد فريقي المساحات فانه يصبح خطيرا».

ورغم معاناته المحلية انتصر توتنهام خارج ملعبه في أدوار خروج المغلوب بالدوري الأوروبي لأول مرة منذ 2008 ليقترب من دور الستة عشر.

ومرر جاريث بيل الكرة إلى الكوري الجنوبي سون هيونج-مين ليحرز الهدف الأول للفريق الإنجليزي.

وأحرز بيل، في مشاركة نادرة في التشكيلة الأساسية، هدفا رائعا في الدقيقة 28 ليرفع رصيده إلى خمسة أهداف هذا الموسم، قبل أن يجعل لوكاس مورا النتيجة 3-صفر بعد مجهود فردي قبل الاستراحة.

وقدم فولفسبرج أداء جيدا في الشوط الثاني، حيث قلص الفارق عبر ركلة جزاء سجلها مايكل ليندل.

وكاد أن يحرز كريس فرنيتسنيج الهدف الثاني لأصحاب الأرض عندما ارتطمت تسديدته بأسفل العارضة وخرجت بعيدا عن المرمى، قبل أن يحرز البديل كارلوس فينيسيوس، الذي شارك بدلا من سون بين الشوطين، الهدف الرابع في وقت متأخر.

وكان توتنهام خسر في أربع من آخر خمس مباريات له في الدوري الانجليزي الممتاز.

وقال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام «أعتقد أننا وضعنا قدما في الدور التالي. أنا معجب بما قدمناه في الشوط الأول».

وتأخر أرسنال أمام بنفيكا بركلة جزاء نفذها بيتزي لكن بوكايو ساكا أدرك التعادل بعد ذلك بدقيقتين وكان الفريق الإنجليزي الأقرب للفوز لولا إهدار بيير-إيمريك أوباميانج عدة فرص.

وسجل البديل ميلان بافكوف هدفا بالرأس في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود رد ستار بعشرة لاعبين للتعادل 2-2 على أرضه مع ميلان.

* ركلة جزاء

وتقدم ميلان 1-صفر و2-1 بفضل هدف عسكي من رادوفان بانكوف وركلة جزاء سجلها تيو هرنانديز لكن رد ستار، الذي طرد لاعبه ميلان روديتش في الدقيقة 76، قلص الفارق بواسطة جيلور كانجا من ركلة جزاء قبل أن يتعادل بضربة رأس من بافكوف في الرمق الأخير.

ودفع ستيفان بيولي مدرب ميلان بتشكيلة من الصف الثاني حيث يضع عينه على مباراة قمة الدوري الإيطالي يوم الأحد أمام غريمه إنتر ميلان.

وترك المدرب مهاجمه السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش والعديد من اللاعبين البارزين على مقعد البدلاء.

وفاز أياكس أمستردام 2-1 في ملعب ليل بفضل ثنائية دوسان تاديتش وبرايان بروبي بعدما منح تيموتي وياه التقدم للفريق الفرنسي.

وكانت هناك أهداف غزيرة في فوز يانج بويز 4-3 على ضيفه باير ليفركوزن. وتقدم الفريق السويسري 3-صفر لكن ليفركوزن انتفض ليتعادل بفضل جهود باتريك شيك الذي سجل ثنائية.

وحسم جوردان سيباتشيو الفوز للفريق السويسري في الدقيقة 89.

وفي مباراة مثيرة تقدم رينجرز الاسكتلندي أولا على مضيفه أنتويرب لكنه تأخر 2-1 ثم 3-2 قبل أن يدرك رايان كينت التعادل في الدقيقة 83.

وخطف رينجرز الفوز عندما نفذ بورنا باريشيتش ركلة جزاء هي الثانية في المباراة في الدقيقة الأخيرة.

وفاز أولمبياكوس على أيندهوفن 4-2 بينما هز برونو بتكوفيتش الشباك مرتين لصالح دينامو زغرب في الانتصار 3-2 في كراسنودار.

وتعادل هوفنهايم 3-3 مع مضيفه مولده، وفاز روما بسهولة 2-صفر على مضيفه براجا حيث سجل إيدن جيكو هدفا مبكرا وأضاف بورخا مايورال الثاني فيما خسر منافسه المحلي نابولي 2-صفر في غرناطة.

واكتفى ليستر سيتي بتعادل سلبي مع مضيفه سلافيا براج بينما تعادل دينامو كييف وكلوب بروج 1-1.