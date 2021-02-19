شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مؤجلات الأهلي لاستعاد عرش الدوري من الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الأهلي بقيادة مديره الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، خاض 12 مباراة فاز في 6 مباريات على حساب مصر للمقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي والمقاولون العرب وتعادل في ثلاث مباريات مع وادي دجلة والبنك الأهلي وبيراميدز ولم يخسر أي لقاء.

وحال فوز الأهلي بالمباريات المؤجلة الثلاثة أمام سموحة والإسماعيلي وإنبي وحصد 9 نقاط كاملة، سيصل الفريق الأحمر للنقطة رقم 30 وينتزع الصدارة من غريمه التقليدي الزمالك بفارق نقطة وحيدة، لحين خوض مباراة القمة بينهما المؤجلة من الجولة الرابعة.

وتأجلت مباراة الفريق الأحمر أمام سموحة بالجولة الـ11 ولم يحدد موعدها بعد، وكذلك مباراة المارد الأحمر مع الإسماعيلي بالجولة الثانية عشر وتحدد لها يوم 10 من مارس المقبل، كما تأجلت مباراة الفريق الأحمر مع إنبي بالجولة الثالثة عشر وتحدد لها 22 أبريل المقبل.