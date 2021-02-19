شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يفرض التعادل على بنفيكا.. ومحمد النني يشارك في آخر دقيقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هز بوكايو ساكا الشباك ليمنح أرسنال التعادل 1-1 مع مضيفه بنفيكا في ذهاب دور 32 بالدوري الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس. وأدرك اللاعب الشاب التعادل لأرسنال من مدى قريب في الدقيقة 57 بعد قليل من منح بيتزي التقدم لبنفيكا من ركلة جزاء.



واستحق أرسنال الخروج بنتيجة أفضل حيث أهدر العديد من الفرص بالاستاد الأولمبي بالعاصمة روما الذي استضاف المباراة بسبب القيود على السفر بين البرتغال والمملكة المتحدة. وتخوض أندية إنجلترا مبارياتها في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في ملاعب محايدة. وكان يجب على ساكا هز الشباك مرة أخرى بينما لم يقدم بيير-إيمريك أوباميانج شيئا يذكر وأضاع كرة أمام المرمى بطريقة غريبة في الشوط الأول. وتراجع الإيقاع قرب النهاية قبل إقامة مباراة الإياب الأسبوع المقبل في أثينا.



وفرض أرسنال سيطرته على الشوط الأول وبدا أنه سيفتتح التسجيل لا محالة عندما أرسل هيكتور بليرين تمريرة عرضية إلى أوباميانج لكن المهاجم الجابوني أطاح بالكرة بغرابة خارج المرمى. وتقدم بنفيكا عكس مجريات اللعب في الدقيقة 55 حيث احتسب الحكم ركلة جزاء بسبب لمسة يد على إميل سميث-رو لاعب أرسنال.

ونفذ بيتزي ركلة الجزاء بنجاح في مرمى بيرند لينو لكن أرسنال رد على الفور.



ومن هجمة منظمة مهد مارتن أوديجارد الكرة إلى سيدريك الذي مررها إلى ساكا ليهز الشباك. وكان يجب على أوباميانج، الذي أحرز ثلاثة أهداف في مرمى ليدز يونايتد في الدوري هذا الأسبوع في عودته إلى التشكيلة الأساسية، تعزيز تقدم أرسنال مرتين لكنه أطاح بالكرة في المرة الأولى ثم تباطأ في التسديد وهو أمام المرمى.

وشارك اللاعب المصري محمد النني في المباراة في الدقيقة الأخيرة، حين نزل في الدقيقة الـ90 من زمن المباراة.