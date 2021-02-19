شكرا لقرائتكم خبر عن وكيله: كلام نهائي.. عبدالله جمعة لن يجدد للزمالك وهذه وجهته المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حازم فتوح وكيل أعمال عبدالله جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، أن الأخير قرر بشكل نهائي الرحيل إلى الخارج.



أوضح في تصريحات تلفزيونية، أن جمعة قرر الرحيل إلى الخليج وهناك 3 أندية من دولة واحدة ترغب في ضمه. وأشار إلى أنه قرر عدم التجديد للزمالك والأمور المالية ليست المشكلة لكنه يرغب في الرحيل إلى الخارج.



وواصل: «هناك عروض رسمية ستصل للزمالك خلال فترة قريبة».