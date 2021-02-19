شكرا لقرائتكم خبر عن «كأس السعودية» الأثمن عالمياً بـ 100 مليون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تتجه أنظار العالم اليوم، صوب العاصمة السعودية (الرياض) وبالتحديد نحو ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية؛ لمتابعة سباق «كأس السعودية» العالمي للخيل، إذ يتنافس 76 جوادا على جائزة الـ100 مليون، التي تعتبر من أغلى جوائز عالم الفروسية، حيث اعتمدت لجنة البرامج والتسجيل بنادي سباقات الخيل الأسماء النهائية للخيل المشاركة في السباق الرئيسي في البطولة «كأس السعودية» العالمي، الذي تبلغ جائزته 20 مليون دولار، وإلى جانبه «كأس البحر الأحمر» الذي تبلغ جائزته 2.5 مليون دولار، إلى جانب اعتماد أسماء الخيالة بشكل نهائي في الشوطين، وسيكون الشوط الرئيسي على «كأس السعودية» والمقام على مسافة 1800م على المضمار الرملي، حيث وقعت القرعة على تحديد وتوزيع الخيل المشاركة كُلٌ بما اشتهى، ليأتي البطل «جريت سكوت» للأمير فيصل بن خالد من الخانة الثالثة متأملًا مع فوزه بـ«كأس السعودية» بعد مشاركته في النسخة الأولى منه، وهو الذي شارك في الموسم الحالي لسباقات نادي الخيل ثلاث مرات دون خسارة، وكان آخرها فوزه بـ«كأس الملك فيصل» من الفئة الأولى سعودياً، وجاء المرشح الأول للفوز الحصان الأمريكي «نيكس جو» لهيئة السباقات الكورية في الخانة الخامسة، وهو الفائز بأحد أهم السباقات الأمريكية «البريدرزكب مايل رملي»، إضافة لفوزه بكأس «بيجاسوس العالمي» الذي ترشح من خلاله للمشاركة مباشرة في «كأس السعودية».

فيما سينطلق الجواد القادم من ولاية كالفورنيا «شارلتون» من الخانة التاسعة، وهو الفائز بشوط «ماليبو ستيك» من الفئة الأولى على مضمار «سانتا أنيتا» في كالفورنيا، وتم اختيار البوابة الثانية عشرة للقادم من بريطانيا البطل «مشرف» للأمير عبدالرحمن بن فيصل، الذي جاء ثانيًا في شوط «ديربي السعودية» في النسخة الأولى من البطولة، وهو الفائز بـ«الديربي الفرنسي» صيف 2020 الماضي.

وفي ثاني أغلى كأس في البطولة «كأس البحر الأحمر»، والمقام على مسافة 3000م ضمن المضمار العشبي، يوجد بطل النسخة الماضية من البطولة لذات الشوط، والمرشح الأقوى البطل «كول ذا ويند» لـ«جورج سرو بريدج» الذي سينطلق من الخانة الثانية، ويأتي للمشاركة مرة ثانية لذات الشوط الخيل «برنس أوف اران» لسعيد بلعبيدة من دولة الإمارات الشقيقة، والحائز على المركز الثالث في النسخة الماضية، ويأتي الجواد «ميكنج ميركلس» للأمير سعود بن سلمان في مشاركته الأولى ضمن البطولة، وهو الذي حقق الفوز بـ«كأس ولي العهد» وحل ثالثًا في كأس «خادم الحرمين الشريفين» من الفئة الأولى سعودياً، ضمن الموسم الحالي، ويأتي «نيو شو» القادم من مملكة البحرين الشقيقة لإسطبلات «فكتوريس» في البوابة الثانية عشرة، الذي حقق أخيرا «كأس الشيخ ناصر بن محمد» على مضمار نادي راشد للفروسية.