شكرا لقرائتكم خبر عن منصور يـ«الاتحاد» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خطف اللاعب حمد آل منصور نجومية مباراة الاتحاد والتعاون مساء أمس في الجولة الـ 19 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من خلال المستويات الفنية القوية التي قدمها اللاعب مع الفريق الاتحادي وتوج على إثرها عطاءه الكبير بهدف من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء كان سبباً رئيساً في وصول العميد إلى النقطة الـ 32 دورياً.

وتغنت الجماهير الاتحادية بنجم فريقها حمد آل منصور ومنحته نجومية المباراة وأشادت بالمستويات الكبيرة التي بات يقدمها اللاعب في الدقائق التي يشارك فيها مع الفريق الاتحادي.

وبحسب الإحصاءات الخاصة باللاعب المنصور فإن اللاعب تمكن من تشتيت 5 كرات من أمام المرمى الاتحادي وصناعة 3 فرص محققة للتسجيل.

وأشارت الإحصاءات إلى أن المنصور هدد مرمى التعاون بـ 3 تسديدات مصوبة باتجاه الخشبات الثلاث جاء من إحداها هدف الفوز الاتحادي، ونال المنصور تقييماً عالياً في مباراة أمس بنسبة تصل 7.0.