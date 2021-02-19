شكرا لقرائتكم خبر عن العمري قلب القادسية النابض والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أصبح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية حسن العمري محط أنظار الجماهير الرياضية السعودية بعد تألقه مع فريقه القادسية خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالإضافة إلى دخوله قائمة هدافي الدوري السعودي بـ 11 هدفاً، وهو اللاعب السعودي الأول في قائمة هدافي الدوري. حسن العمري موهبة كروية، رغم صغر سنه، حيث لم يتجاوز 26 عاماً، وأصبح محل اهتمام العديد من الأندية السعودية بفضل موهبته الكروية، خصوصاً أنه يمتاز بالمراوغات الفنية والسرعة الكبيرة، على الرغم من أنه يلعب في خط الوسط، إلا أنه استطاع تسجيل 11 هدفاً وساهم في صناعة العديد من الأهداف لزملائه في الفريق. ويعتبر العمري من اللاعبين المميزين في فريق القادسية، حيث برز اسمه بشكل كبير هذا الموسم، وتدرج من خلال الفئات السنية بنادي القادسية، وتم استقطابه عن طريق إداري الفئات السنية محمد الزهراني، وتدرب على يد المدربين سعد الشهري، وبندر باصريح، وكان له تجربة سابقة في نادي الاتفاق لم تدم طويلاً. ويطمح العمري في أن يواصل تألقه من خلال تسجيله أكبر عدد ممكن من الأهداف، خلال الجولات القادمة والمنافسة بقوة على صدارة هدافي الدوري السعودي.