شكرا لقرائتكم خبر عن الـ FIFA يصنف الأخضر في المرتبة 67 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حافظ منتخب اليابان على صدارة المنتخبات الآسيوية في التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويحتل المنتخب الياباني المرتبة 27 عالمياً برصيد 1502 نقطة، متقدماً أمام إيران التي جاءت في المرتبة 29 على الصعيد العالمي، وتأتي بعد ذلك كوريا الجنوبية في المرتبة 38، وأستراليا بالمرتبة 41 وقطر بالمرتبة 58 والسعودية بالمرتبة 67، وتستعد المنتخبات الآسيوية في الأشهر القادمة لاستئناف التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، ولم يشهد التصنيف العالمي الكثير من التغييرات في الشهر الماضي، وذلك بسبب عدم خوض الكثير من المباريات في هذه الفترة.