شكرا لقرائتكم خبر عن القحطاني لـ الخليج 365: المجتمع يدعم المرأة والان مع التفاصيل
• كيف بدأت حكايتك مع الخيل؟
•• بدأت من عمر صغير جداً، وكنت متعلقة بالخيل.
• ما السر وراء اختيارك رياضة الفروسية بالتحديد؟
•• والدي كان له دور مهم بحكم أنه كان مدرب سباقات سرعة سابق.
• هل تحرصين على التدريب بشكل دوري؟
•• من أساسيات إتقان مهنة التدريب مزاولتها بشكل يومي، لأن كل يوم تستفيد خبرة جديدة في عالم الخيل.
• من واقع تجربتك الشخصية، ما الذي تعلمتِه من الخيل؟
•• أشياء كثيرة، لكن الصبر أكثر شيء تعلمته.
• ما المجالات الأخرى التي تمارسينها في هذا المجال الشيق بخلاف تدريب الخيل؟
•• ركوب الخيل، والجمال.
• ما أساسيات تدريب المبتدئين على هذه الرياضة الشيقة؟
•• الأساس الأول حب الخيل وعدم الخوف منها ومتابعتها بشكل يومي.
• كم المدة التي تحتاجها الفارسة لتصبح مدربة فروسية؟
•• لا يوجد زمن معين للوصول إلى مرحلة التدريب، لكن يجب أن تكون هناك معرفة كافية بصحة وطريقة تدريب الجياد وتغذيتها.
• ما مشاريعك القادمة؟
•• أن يكون لدي إسطبل خاص أملك فيه عددا من الجياد.
• ما أصعب المواقف التي تعرضتِ لها؟
•• أصعب موقف كان في أول سباق أشارك فيه كمساعدة مدرب بطريقة رسمية كان تحديا بالنسبة لي.
• ما رسالتك لأي فتاة ترغب في خوض تجربتك ولكن تخشى المجتمع؟
•• المجتمع الآن أصبح داعما للمرأة في شتى مجالاتها، ومن لديها هدف يجب أن تصل إليه.
• ما أفضل تكريم حصلتِ عليه؟
•• مشاركتي في تدريب سباقات الخيل في وطني.
• ما هواياتك الأخرى بجانب الخيل والفروسية؟
•• التصوير، والتصميم، والطبخ.
• حدثينا عن تجربتك مع الإسطبل ومشاركتك في كؤوس الملوك؟
•• مشاركة جيدة، حققنا من خلالها مراكز متقدمة ونطمح للأفضل.
• وما البطولات التي شاركتِ بها؟
•• كأس ولي العهد للمستورد، وكأس الوفا، وكرنفال الملوك.
• حدثينا عن موقف حدث لك وما زال عالقا في ذهنك؟
•• أحداث كثيرة لا تزال عالقة، ولكن أهمها طرق والدي لتعليمي على تدريب الخيل.
• كيف تقيّمين الإعلام النسائي في السعودية؟
•• الإعلام النسائي قوي وأثبت نفسه بكل جدارة، وأتمنى التوفيق والمزيد من النجاح.