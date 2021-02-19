شكرا لقرائتكم خبر عن القحطاني لـ الخليج 365: المجتمع يدعم المرأة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكدت مدربة سباقات الخيل سارة القحطاني أن المجتمع الآن أصبح داعما للمرأة في شتى مجالاتها، ومن لديها هدف يجب أن تصل إليه، وأضافت القحطاني التي تعتبر أول مدربة سباقات خيل بالسعودية في حوار مع "الخليج 365": «من أساسيات اتقان مهنة التدريب مزاولتها بشكل يومي، لأن كل يوم تستفيد خبرة جديدة في عالم الخيل، لا يوجد زمن معين للوصول إلى مرحلة التدريب، لكن يجب أن تكون هناك معرفة كافية بصحة وطريقة تدريب الجياد وتغذيتها».

• كيف بدأت حكايتك مع الخيل؟

•• بدأت من عمر صغير جداً، وكنت متعلقة بالخيل.

• ما السر وراء اختيارك رياضة الفروسية بالتحديد؟

•• والدي كان له دور مهم بحكم أنه كان مدرب سباقات سرعة سابق.

• هل تحرصين على التدريب بشكل دوري؟

•• من أساسيات إتقان مهنة التدريب مزاولتها بشكل يومي، لأن كل يوم تستفيد خبرة جديدة في عالم الخيل.

• من واقع تجربتك الشخصية، ما الذي تعلمتِه من الخيل؟

•• أشياء كثيرة، لكن الصبر أكثر شيء تعلمته.

• ما المجالات الأخرى التي تمارسينها في هذا المجال الشيق بخلاف تدريب الخيل؟

•• ركوب الخيل، والجمال.

• ما أساسيات تدريب المبتدئين على هذه الرياضة الشيقة؟

•• الأساس الأول حب الخيل وعدم الخوف منها ومتابعتها بشكل يومي.

• كم المدة التي تحتاجها الفارسة لتصبح مدربة فروسية؟

•• لا يوجد زمن معين للوصول إلى مرحلة التدريب، لكن يجب أن تكون هناك معرفة كافية بصحة وطريقة تدريب الجياد وتغذيتها.

• ما مشاريعك القادمة؟

•• أن يكون لدي إسطبل خاص أملك فيه عددا من الجياد.

• ما أصعب المواقف التي تعرضتِ لها؟

•• أصعب موقف كان في أول سباق أشارك فيه كمساعدة مدرب بطريقة رسمية كان تحديا بالنسبة لي.

• ما رسالتك لأي فتاة ترغب في خوض تجربتك ولكن تخشى المجتمع؟

•• المجتمع الآن أصبح داعما للمرأة في شتى مجالاتها، ومن لديها هدف يجب أن تصل إليه.

• ما أفضل تكريم حصلتِ عليه؟

•• مشاركتي في تدريب سباقات الخيل في وطني.

• ما هواياتك الأخرى بجانب الخيل والفروسية؟

•• التصوير، والتصميم، والطبخ.

• حدثينا عن تجربتك مع الإسطبل ومشاركتك في كؤوس الملوك؟

•• مشاركة جيدة، حققنا من خلالها مراكز متقدمة ونطمح للأفضل.

• وما البطولات التي شاركتِ بها؟

•• كأس ولي العهد للمستورد، وكأس الوفا، وكرنفال الملوك.

• حدثينا عن موقف حدث لك وما زال عالقا في ذهنك؟

•• أحداث كثيرة لا تزال عالقة، ولكن أهمها طرق والدي لتعليمي على تدريب الخيل.

• كيف تقيّمين الإعلام النسائي في السعودية؟

•• الإعلام النسائي قوي وأثبت نفسه بكل جدارة، وأتمنى التوفيق والمزيد من النجاح.