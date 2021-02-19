شكرا لقرائتكم خبر عن البتول.. موهبة في الرياضات القتالية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تتدرب الطفلة البتول علي حسن الزهراني (6 أعوام) ثلاثة أيام في الأسبوع على الرياضات القتالية في مركز متخصص، وتقول عن بدايتها: «كنت أمارس الرياضة مع والدي أثناء جائحة كورونا في المنزل، ثم بعد ذلك ألحقني بأحد الأندية المتخصصة بالرياضات القتالية، وتحديدًا التايكواندو».

وأضافت أنها اختارت هذه الرياضة بالذات لأنها تعتمد على القدمين بشكل أكبر أكثر من اليدين، ومناسبة لها أكثر من أي رياضة أخرى.

وتطمح إلى المواصلة في رياضة التايكواندو والحصول على الحزام الأسود، وتطوير مهاراتي في هذه الرياضة، وأن تمثّل وطنها في المحافل الإقليمية والدولية.