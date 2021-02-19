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البتول.. موهبة في الرياضات القتالية

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جدة - خالد شويل - تتدرب الطفلة البتول علي حسن الزهراني (6 أعوام) ثلاثة أيام في الأسبوع على الرياضات القتالية في مركز متخصص، وتقول عن بدايتها: «كنت أمارس مع والدي أثناء جائحة في المنزل، ثم بعد ذلك ألحقني بأحد الأندية المتخصصة بالرياضات القتالية، وتحديدًا التايكواندو».

وأضافت أنها اختارت هذه الرياضة بالذات لأنها تعتمد على القدمين بشكل أكبر أكثر من اليدين، ومناسبة لها أكثر من أي أخرى.

وتطمح إلى المواصلة في رياضة التايكواندو والحصول على الحزام الأسود، وتطوير مهاراتي في هذه الرياضة، وأن تمثّل وطنها في المحافل الإقليمية والدولية.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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