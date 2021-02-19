’’هو أنا متجوز أمه؟!‘‘.. أحمد بلال يهاجم مصطفى محمد.. ورد شديد اللهجة من الأخير.. ومهاجم الأهلي السابق يعتذر

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

اعتذر أحمد بلال نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إلى مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي، بعدما تجاوز في انتقاده.

وقال أحمد بلال، عبر حسابه على "فيس بوك": "إذا كانت هناك أي إساءة قد حدثت مني تجاه مصطفى محمد فهي أكيد غير مقصودة".

وأتم بلال: "أعتذر إذا صدر مني أي شيء غير مقصود تجاه مصطفى محمد، وأتمنى له التوفيق فيما هو قادم إن شاء الله".

وكان بلال رد على سؤال حول ما الذي بينه ومصطفى محمد، خلال مداخلة هاتفية له في إحد البرامج على شاشة قناة "أون تايم سبورتس"،بطريقة غير لائقة، تسببت في هجوم الجماهير عليه، حيث قال مهاجم الأهلي السابق:"أنا مالي بمصطفى محمد، هو أنا متجوز أمه؟".

من جانبه، رد مصطفى محمد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث كتب: "عمري ما زعلت من أي نقد بتعرض، ليه وأحترم كل آراء الكباتن الكبار وأستفيد من كلامهم، لكن لما الأمر يوصل لي دخول الأم في دا مفيهوش أي احترام، أتمني أن الناس تحترم نفسها في الكلام".

يُذكر أن مصطفى محمد يُقدم انطلاقة رائعة مع فريقه التركي، حيث نجح في تسجيل 4 أهداف في أول 4 مباريات خاضها في بطولتي الدوري والكأس ليلفت الأنظار إليه بشدة.