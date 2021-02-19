شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال: قيمة تيشيرت الأهلى بـ100 مليون من بيراميدز ورمضان حسبها غلط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش الحالي والمعار من الأهلى، أنه سيختار الأهلى حتى لو عرض عليه 100 مليون جنيه من بيراميدز، لأن تيشيرت الأهلى بملايين.

وقال عمرو جمال في تصريحات تليفزيونية: "أعتقد أن رمضان صبحى نادم على قرار انتقاله من الأهلى إلى بيراميدز، ورمضان حاسبها غلط لأنه كان بيلعب أساسى وهو رقم واحد في النادى وكل الجماهير بتحبه وأعتقد أن هناك مؤثرات خارجية أثرت على قرار رمضان لأنه بيحب الاهلى جدا وجماهيرى".

وأضاف الغزال: "لو ريال مدريد لعب في الدورى المصرى، الأهلى هيفضل رقم واحد في مصر عندى، ولو اتعرض عليا 100 مليون جنيه من بيراميدز هختار الأهلى، لأن قيمة تيشيرت الأهلى أكتر من 100 مليون من بيراميدز، وكفاية حب جماهير الاهلى وقيمتك اللى بتاخدها من النادى الأهلى".

وأوضح عمرو جمال: "موسيمانى قال لى يا (ولدى) ولكن وبعدين، وكنت هموت وناخد الكأس من الأهلى علشان نعمل إنجاز للنادى، رغم حبى للأهلى، وسأجبر الكل على رجوعى للنادى الأهلى بمستواى، ولو مكان مروان محسن هيبقى عندى طريقين، إما أقفل ودانى وأكمل، أو اختار تحدى جديد وأثبت نفسى".

وأوضح الغزال: "عقدى مع الأهلى يتبقى فيه موسمان وأولويتى هي البقاء في النادى، وطموحى هو البقاء في الأهلى وتحقيق البطولات وعاوز اسمى يرتبط بالأهلى ولو قالى شوف مصلحتك هشوف طموحى في حتة تانى".

وأضاف عمرو جمال: "انتقالى للزمالك سيكون قرارا صعبا لأنى أنا أهلاوى، والزمالك يرضى طموح أي لاعب، بس قرار الانتقال للزمالك هيخسرنى جمهور الأهلى اللى واقف معايا وأنا مع طلائع الجيش، فعلاقتى بالأهلى وجماهيره أبدية، ولا أتخيل نفسى إلا بتيشيرت النادى الأهلى، لأنى بشجع النادى من صغرى، ولولا الأهلى محدش كان هيعرفنى".

وتابع مهجم الجيش: "أكبر فرقتين في مصر هما الأهلى والزمالك، وبيراميدز بدأ يدخل في المنافسة بالتعاقد مع لاعبين كبار وبيحاول ينافس على البطولات".

وأوضح الغزال: "عمرو السولية ومحمد هانى وعلى معلول أبرز المقربين منى في النادى الأهلى، واستغرب من عدم تواصل أحد معى من أصدقائى في النادى الأهلى وأجد على معلول دائم الاتصال بى".