شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الإسماعيلى ينفى مفاوضاته مع الأهلى: أى تفاوض بعد الأولمبياد للاحتراف الخارجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادى الإسماعيلى عن استيائه الشديد من الأنباء التى ترددت مؤخرا حول منافسة الأهلى وبيراميدز على التفاوض مع نجم الدراويش والمنتخب الأوليمبى عبد الرحمن مجدى، مشيرا إلى أن النادى يعانى من هذه الأخبار التى تشتت انتباه اللاعبين وتوقع بينهم وبين الجماهير وإدارة النادى.

ونقلت الصفحة الرسمية للنادى عبر فيس بوك تصريحات نجم الفريق التى قال فيها: "كل تركيزى مع الإسماعيلى، لأنى وضعت هدفا وهو التركيز مع فريقى، وإسعاد جماهيره ومشاركتى مع المنتخب فى الأولمبياد".

وأضاف مجدى: "أى تفاوض مع يكون مع النادى بعد الأولمبياد للاحتراف الخارجى فقط، أتمنى غلق أى باب لاجتهادات صحفية أو تخمين، لأنه بعد الله.. النادى الإسماعيلى هو صاحب حق تقرير مصيرى".





من ناحية أخرى، صرح البوسنى نيرمين باسيتش، المدرب العام الجديد بأن ما تابعه فى مباراة الزمالك يعبر عن أن الإسماعيلى فريق ممتاز يحتاج فقط إلى وقت من أجل تحقيق أفضل النتائج، فى الدورى الممتاز.

وانضم باسيتش لصفوف الجهاز الفنى الجديد بناءًا على طلب من مواطنه دراجان يوفيتش. وأضاف: "نحتاج إلى وقت للوصول للحالة البدنية المطلوبة للاعبين، أكثر ما أعجبنى هو الروح والإصرار لديهم من أجل تعديل المسار".

واستكمل مدرب الدراويش: "نعانى من أزمة إهدار الفرص السهلة أمام المرمى لكن بالوحدات التدريبات وتعدد المباريات ستختفى تلك الأزمة". وأنهى حديثه قائلا: "جميع اللاعبين جيدين يحتاجون فقط إلى الفوز لاستعادة الثقة من جديد".

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة البوسنى دراجان يوفيتش صفحة مباراة الزمالك التى أقيمت مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولى والمؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدورى الممتاز، ونظراً لضيق الوقت يبدأ الدراويش الاستعداد بدون راحة لمواجهة انبى المقرر لها الخامسة عصر الأحد المقبل على استاد الإسماعيلية بالجولة الرابعة عشر للمسابقة، ومن المقرر أن يخضع الجهاز الفنى واللاعبين لمسحة كورونا استعداداً للمباراة.