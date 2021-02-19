استئناف العمل بمشروع مركز المنتخبات الوطنية بعد سداد 30 مليون جنيه

القاهرة - سامية سيد - استأنف الاتحاد المصري لكرة القدم العمل في مشروع مركز المنتخبات الوطنية بعد توقف استمر أكثر من عام ونصف العام، وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قام بسداد جزء من المستحقات المالية بلغ 30 مليون جنيه للجهة المنفذة للمشروع تم بعدها استئناف العمل مباشرة فور اجتماع فني جمع المسئولين عن الاتحاد والجهة المنفذة للمشروع، تم خلاله الاتفاق على تسريع وتيرة العمل للانتهاء من المشروع وافتتاحه فى احتفالية مئوية الاتحاد.

ويعد المشروع من أحدث مراكز المنتخبات فى أفريقيا وتم الانتهاء من المبنى الإداري وجار العمل حاليًا فى المبانى الفندقية والملاعب.

ومن المتوقع الانتهاء من المبنى الفندقي خلال شهر أبريل المقبل لتبدأ بعدها أعمال التشطيبات النهائية، ويتسع لـ280 سريرا وقاعات للمحاضرات وأحدث قاعات للاستشفاء والجيم وتحليل الأداء وحمام سباحة وثلاثة ملاعب بالمقاييس الدولية، وأطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA على المشروع بيت كرة القدم فى مصر.

وينتظر أن يسهم فى إعداد اللاعبين والمدربين والحكام وفرق كرة القدم وعناصر اللعبة، ليصبح مركزًا لصناعة كرة القدم فى مصر وأفريقيا.