شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشرى: المقاصة رجعوا فى كلامهم بعدما قرينا الفاتحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد كشرى، نجم الأهلي السابق، إنه لا يتولى تدريب أى فريق في الوقت الحالي بعد تراجع مسئولي مصر المقاصة في اتفاقهم معه، على تدريب الفريق الفيومى.

وأضاف كشرى في تصريحات لبرنامج مساء أون الذى يذاع على قناة أون تايم سبورت 2 أنه اتفق مع المقاصة، وعقد معهم جلسة للاتفاق على كافة التفاصيل، وقرأنا الفاتحة على تولى المهمة، وبعد ذلك وصلنى 4 عروض تدريبية رفضتها من أجل المقاصة، ولكن فوجئت بتولى مدير فنى آخر.

وأشار نجم الأهلى السابق إلى أن ما حدث معه لا يصح بأى شكل من الأشكال، خاصة أنه ليس مدربا صغيرا، بل لديه سيرة ذاتية، وما أغضبه فى الأمر مع مسئولى المقاصة أنهم لم يبدوا أسبابا للتراجع، ولم يقدموا اعتذارا عن الاتفاق.

وكان أحمد كشرى قد رحل عن أسوان بعد خلافات مع رئيس النادى في نهاية الموسم الماضي، حيث أكد كشري في تصريحات سابقة عن حزنه على الطريقة التي انتهت بها علاقته مع زهرة الجنوب، رغم النتائج المميزة التي حققها مع الفريق الجنوبي، قائلا: "أنا علاقتي بأسوان كانت جيدة، وكنت رد فعل لما صدر منهم، وأعتز بعلاقتهم، وأتمنى بقاء العلاقة طيبة بيني وبين أسوان".