شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحميد حسن: مروان محسن لازم يمشى من الأهلي هو مش صغير عشان ندعمه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال عبد الحميد حسن، مهاجم النادى الأهلى سابقًا، إن مروان محسن مهاجم النادى الأهلى الحالي يجب أن يرحل عن صفوف النادى الأهلى بسبب الضغوطات التى يتعرض لها اللاعب.
وأكد عبدالحميد حسن فى تصريحات تليفزيونية: "مروان محسن لازم يمشى من الأهلى وهو اللى يطلب الرحيل عن النادى الأهلى لرفع الحرج".
وتابع: "مروان محسن يعانى من سوء توفيق منذ فترة طويلة وهو لاعب محترم وأنا احترمه ولكن مش كل شوية ندعمه لأنه مش مهاجم صغير علشان ندعمه"، وأتم: "ليه مروان نام على الأرض لما ضيع ضربة جزاء لأننا كلنا ضيعنا ضربات جزاء، وهو لازم يمشى علشان يشيل الضغوطات اللى عليه".
وأضاف سيد معوض فى ندوته بـ ”الخليج 365” ما مصلحة موسيمانى المدير ألفنى للأهلى للدفع بمروان فى خط الهجوم ونفس الأمر لمدربى المنتخبات السابقين وهذا يؤكد أن مروان لاعب مهم وجيد ومر بفترة صعبة أكثر من مرة سواء بفيروس سى أو الرباط الصليبي.