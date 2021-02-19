شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحميد حسن: مروان محسن لازم يمشى من الأهلي هو مش صغير عشان ندعمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الحميد حسن، مهاجم النادى الأهلى سابقًا، إن مروان محسن مهاجم النادى الأهلى الحالي يجب أن يرحل عن صفوف النادى الأهلى بسبب الضغوطات التى يتعرض لها اللاعب.

وأكد عبدالحميد حسن فى تصريحات تليفزيونية: "مروان محسن لازم يمشى من الأهلى وهو اللى يطلب الرحيل عن النادى الأهلى لرفع الحرج".

وتابع: "مروان محسن يعانى من سوء توفيق منذ فترة طويلة وهو لاعب محترم وأنا احترمه ولكن مش كل شوية ندعمه لأنه مش مهاجم صغير علشان ندعمه"، وأتم: "ليه مروان نام على الأرض لما ضيع ضربة جزاء لأننا كلنا ضيعنا ضربات جزاء، وهو لازم يمشى علشان يشيل الضغوطات اللى عليه".

وكان سيد معوض مدرب منتخب مصر كشف أن مروان محسن مهاجم الأهلي تعرض لكم كبير جداً من الانتقادات لم يحدث فى حق لاعب من قبل، وعليه أن يعمل على تطوير النواقص لديه خلال ألفترة المقبلة، وأيضا على منتقديه الانتقاد بإيجابية وعدم الخروج عن النص.