شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال: أرشح محمود شبانة للمنتخب.. وبيراميدز والمقاولون صدمونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علاء عبد العال، المدير الفنى لفريق أسوان، أن المنافسة على درع الدورى هذا الموسم محسوم بين الأهلى والزمالك، لافتا إلى أن باقى الفريق تتنافس على المراكز الأدنى.

وتابع عبد العال فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت 1 أن المصرى والجونة وسيراميكا والمقاصة وبيراميدز يتنافسون على المركزين الثالث والرابع، مؤكدا أن بيراميدز خارج حسابات المنافسة على درع الدورى هذا الموسم بعدما أهدر هذا الموسم 18 نقطة حتى الآن، معلقا: "المقاولون وبيراميدز صدمونى السنة دى كنت متوقع يقدموا نتائج أفضل من كدة".

وأضاف أنه يرشح محمود شبانة مدافع أسوان للانضمام لمنتخب مصر فى المعسكر المقبل بسبب مستواه الرائع والثابت، مضيفا أنه يتمنى تدريب عبد الله السعيد لاعب بيراميدز حاليا، بينما يرى أن الراحل محمود الجوهرى هو مثله الأعلى فى التدريب.

وأكد علاء عبد العال المدير الفنى لفريق أسوان أنه سعيد بتجربته مع فريقه الحالى، لافتا إلى أنه يحب التحدى والصعوبات وهو ما جعله يوافق على تدريب زهرة الجنوب خلفا لسامى الشيشينى.

قال عبد العال فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 1، إنه تسلم الفريق بعد تلقيه 4 هزائم متتالية، وإنه اشتغل على العامل النفسى لتجهيز اللاعبين وبالفعل نجح فى ذلك وتحسنت النتائج.

تابع أن الفريق يضم مجموعة جيدة من اللاعبين بجانب بعض اللاعبين الذين يتم تجهيزهم حاليا، لافتا إلى أنه يتمنى ضم الثلاثى جونيو أجاى لاعب الاهلى وأشرف بن شرقى لاعب الزمالك ومصطفى محمد مهاجم جالاتا سراى لفريقه لتحقيق النتائج التى يحلم بها.