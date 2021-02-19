شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري المصري الممتاز .. الأهلي يعود للبطولة المحلية 28 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدوري المصرى الممتاز .. يعود النادى الأهلي إلى خوض مبارياته فى البطولات المحلية واستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز ، يوم 28 فبراير عندما يلتقى مع طلائع في الجيش باستاد الأهلى والسلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى. وتشهد بطولة الدورى أزمة تكاليف مسحات كورونا ، ما بين الاندية واتحاد الكرة.

ويلتقى الأهلى النادى الإسماعيلى يوم 10 مارس المقبل ببرج العرب الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز، وعلى مستوى مباراة سموحة في الجولة الحادية عشرة من بطولة الدورى الممتاز، فلم يتحدد موعدها حتى الآن، وعلى مستوى مباراة الأهلي مع النصر في كأس مصر فتم تأجيلها إلى أجل غير مسمى.

ويلتقى الأهلي نادى إنبى ضمن مؤجلات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز، بملعب بترو سبورت، وتحدد اقامتها يوم 22 أبريل المقبل.

موقف الأهلي في الدوري المصري الممتاز

ويحتل الأهلي المركز الثاني بترتيب الدوري برصيد 21 نقطة من 9 مباريات، خلف الزمالك المتصدر بـ29 نقطة من 12 مباراة، حيث لعب الأهلي 9 مباريات فقط حيث تتبقى له 4 مواجهات ضد سموحة والإسماعيلي وإنبي والزمالك وحال الفوز فيهم جميعا سيصل للنقطة 33 ويعتلي صدارة الدوري، وحال الفوز في المبارات التي تم تأجيلها بسبب مشاركته في مونديال الأندية وعددها 3 سيصل للنقطة 30 ويتصدر الدوري بفارق نقطة عن الزمالك.