شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود و"سيلفى" مع على معلول قبل العودة للتدريبات الجماعية للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقط النجم محمد محمود، صانع ألعاب النادى الأهلى، صورة مع زميله فى الفريق النجم التونسى على معلول، خلال تواجدهما داخل جدران النادى، وقبل أيام من العودة للتدريبات الجماعية للفريق، بعد فترة غياب طويلة بسبب إصابة الركبة، ونشر محمود، الصورة عبر ستورى حسابه على إنستجرام، صحبها بوضع قلبين أحمر.



محمد محمود وعلى معلول

من ناحية أخرى، يخوض فريق الكرة بالنادى الأهلى مراناً ظهر اليوم، الجمعة، باستاد التتش قبل السفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، المقرر لها الثلاثاء المقبل، ويُعد مران اليوم هو الوحيد الذى سيخوضه الأهلى بالقاهرة قبل رحلة تنزانيا وبعد مواجهة المريخ السودانى الأخيرة ببطولة أفريقيا.

وفاز الأهلى على المريخ السودانى الثلاثاء، بإستاد القاهرة بثلاثية نظيفة فى الجولة الأولى للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويستمر غياب على معلول وصلاح محسن، ثنائى الأهلى عن رحلة سفر فريقه إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا يوم الثلاثاء المقبل فى ثانى جولات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

ويعانى معلول من شد فى العضلة الخلفية بينما يعانى صلاح محسن من الإصابة بشد فى العضلة الأمامية تسببت فى حرمانهما من المشاركة فى مباراة فريقه ضد بالميراس البرازيلى بكأس العالم للأندية وكذلك المريخ السودانى فى افتتاح دور المجموعات الأفريقى.