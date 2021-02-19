شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال: موسيمانى طلب التعاقد معى.. وبموت لما الأهلى يتعاقد مع مهاجمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش الحالي والمعار من الأهلى، أن الظروف التي مر بها كانت صعبة وأثرت كثيرا على مسيرتى الكروية، وبعض القرارات الغلط تسببت في ابتعاده عن الأهلى.

وقال عمرو جمال في تصريحات تليفزيونية: "أحتاج لبعض التوفيق حتى يرجع عمرو جمال أفضل مما كان، والخروج معارا من النادى الأهلى إلى بيدفيست الجنوب أفريقيا مع أنى استفدت منها كثيرا، إلا أنها كانت غلطة كبيرة وحصل مشاكل مع المدرب أدت إلى ابتعادى عن المنتخب في كأس العالم في روسيا".

وأضاف الغزال: "أنا عارف إمكانياتى كويس جدا وكنت حاسس إنى في أي وقت ممكن أرجع مستواي ودى كانت غلطة كبيرة والسكينة سرقتنى في هذا التوقيت".

وأوضح الغزال: "كان لى بصمات كثيرة مع النادى الأهلى وكنت هداف بطولة الكونفدرالية وأعمل على التطوير من نفسى دائما، وعماد متعب من أكثر الناس التي كانت بتساندنى رغم أنه منافس لى وكان بيقولى لازم تشتغل والفرصة هتيجى وينصحنى دائما بالصبر".

وتابع عمرو جمال: "افتقدك وائل جمعة الذى كان دائما ما بيشدنى ويجبرنى على القتال أكثر وكان بيقولى ربنا أداك الموهبة دى علشان تطورها وكان يعنفنى دائما، والأهلى دائما مساند لى وكان متابعنى في رحلة جنوب أفريقيا وسيد عبد الحفيظ قال لى عمرو جمال خارج التقييم".

وأضاف عمرو جمال: "الظروف كانت ضدى لما عودت ولاسارتى كان محتاجنى وكنت جاهز للعب وكنت هبدأ في التشكيلة الأساسية وقبل المباراة بـ48 ساعة جالى مزق غبت شهرين ونصف ورجعت على مباراة بيراميدز وكنت هبدأ ولكن جالى إصابة تانى أبعدتنى مرة أخرى وآخر الموسم فضلت الخروج للإعارة علشان ألعب وأرجع لمستواي".

وعن طلائع الجيش، قال الغزال: "طارق يحيى لم يعاملنى بمنظور الأهلى والزمالك وعبد الحميد بسيونى كان في ضهرى وأعادنى مرة أخرى، وهذا الموسم هو تحدى لى وبتعامل على أنى أول مرة ألعب كرة وهحاول أثبت نفسى".

وأضاف الغزال: "موسيمانى عارفنى وطلب التعاقد معى وأنا في بيدفيست للانتقال إلى صن داونز، ولكن الظروف حاليا اتغيرت وهم متابعنى وأتمنى العودة إلى الأهلى، ولما الأهلى يتعاقد مع مهاجم بموت جدا، ولم أتصل بأى مسئول في الأهلى".