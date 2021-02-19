شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال: أتمنى انضمام أجاى وبن شرقى ومصطفى محمد لأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء عبد العال، المدير الفنى لفريق أسوان، أنه سعيد بتجربته مع فريقه الحالى، لافتا إلى أنه يحب التحدى والصعوبات وهو ما جعله يوافق على تدريب زهرة الجنوب خلفا لسامى الشيشينى.

وقال عبد العال فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 1، إنه تسلم الفريق بعد تلقيه 4 هزائم متتالية، وإنه اشتغل على العامل النفسى لتجهيز اللاعبين وبالفعل نجح فى ذلك وتحسنت النتائج.

وتابع أن الفريق يضم مجموعة جيدة من اللاعبين بجانب بعض اللاعبين الذين يتم تجهيزهم حاليا، لافتا إلى أنه يتمنى ضم الثلاثى جونيو أجاى لاعب الأهلى وأشرف بن شرقى لاعب الزمالك ومصطفى محمد مهاجم جالاتا سراى لفريقه لتحقيق النتائج التى يحلم بها.

وكشف الدكتور محمد عبد الغفار رئيس الجهاز الطبى بفريق أسوان عن إصابة محمد خليفة لاعب الفريق بكسر فى الترقوة ويستعد اللاعب للخضوع إلى عملية جراحية، حيث من المنتظر أن يغيب عن الفريق لمدة شهر ونصف للعلاج، وذلك بعد تعرضه للإصابة فى مباراة أسوان والمقاولون بالدورى العام والتى انتهت بفوز أبناء الجنوب بهدف نظيف.

من ناحية أخرى، يستأنف فريق أسوان استعداداته لمباراة الاتحاد السكندرى، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام، والتى يستضيفها استاد الإسكندرية.

ويحتل فريق أسوان المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري العام بعد فوزه الأخير على المقاولون العرب، وخاض أسوان 12 مباراة حتى الآن، فاز في 3 مباريات وتعادل فى 5 أخرى وخسر فى 4 لقاءات، وسجل لاعبو أسوان 7 أهداف واستقبلت شباكهم 11 هدفاً أخر.