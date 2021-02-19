شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: الإعلان عن الجهاز المعاون فى البنك الأهلي خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد جلال، المدير الفني الجديد لفريق البنك الأهلى، أن الفريق يمتلك لاعبين على أعلى مستوى ولكن كل مدرب وله طريقته، حيث طلب من الإدارى تقريرا فنيا عن اللاعبين لوضع الخطوط العريضة التي سيتم السير عليها الفترة المقبلة.

وقال جلال في تصريحات لبرنامج مساء أون تايم سبورت 2، إنه سيكمل مسيرة محمد يوسف الذى تم تقديم الشكر له، وعن الجهاز المعاون فسيتم الإعلان خلال ساعات، حيث تبدأ مهمته مع الفريق غدا السبت.

وأعلن نادى البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار التعاقد مع خالد جلال المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك ليتولي منصب المدير الفني خلال الفترة المقبلة بعد إقالة محمد يوسف.

جاء الإعلان عقب نتائج الفريق المتواضعة التى أدت الى توجيه الشكر لمحمد يوسف وجهازه المعاون ليتم التفاوض مع اكثر مدير فني وتوصل لاتفاق نهائى مع خالد جلال.

وقدم مجلس إدارة نادي البنك الأهلي الشكر إلى المدير الفني محمد يوسف وجهازه المعاون على الجهد المبذول خلال الفترة التى تولى فيها قيادة فريق الكرة بنادي البنك الأهلى فى مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي غاب فيها التوفيق عن الفريق.