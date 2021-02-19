شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل عبدالله جمعة: اللاعب لن يجدد عقده مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم فتوح، وكيل أعمال عبد الله جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك أن الأخير قرر بشكل نهائي الرحيل إلى الخارج، وأوضح في تصريحات تليفزيونية أن جمعة قرر الرحيل إلى الخليج وهناك 3 أندية من دولة واحدة ترغب في ضمه.

وأشار إلى أن جمعة قرر عدم التجديد للزمالك والأمور المالية ليست المشكلة لكنه يرغب في الرحيل إلى الخارج، وواصل: "هناك عروض رسمية ستصل للزمالك خلال فترة قريبة".