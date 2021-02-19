شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل عبدالله جمعة: اللاعب لن يجدد عقده مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد حازم فتوح، وكيل أعمال عبد الله جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك أن الأخير قرر بشكل نهائي الرحيل إلى الخارج، وأوضح في تصريحات تليفزيونية أن جمعة قرر الرحيل إلى الخليج وهناك 3 أندية من دولة واحدة ترغب في ضمه.
وأشار إلى أن جمعة قرر عدم التجديد للزمالك والأمور المالية ليست المشكلة لكنه يرغب في الرحيل إلى الخارج، وواصل: "هناك عروض رسمية ستصل للزمالك خلال فترة قريبة".
وقال حازم فتوح إن يوسف أوباما لاعب الزمالك تلقى عرضا رسميا من نادي التعاون السعودي على سبيل الإعارة بنية الشراء النهائي، ولكن أيمن يونس رفض رحيل أوباما وتمسك ببقائه.
وأشار إلى أن اللاعب يوجد بند في عقده الموسم المقبل يتيح له الاحتراف الخارجي خلال الموسم المقبل. وأوضح أنه سيسافر خلال الساعات المقبلة إلى الخارج للتفاوض على عرض خاص بأوباما. وواصل: "اثنين من أكبر الأندية في أوروبا مهتمين باللاعب".