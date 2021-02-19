شكرا لقرائتكم خبر عن هشام إبراهيم: ساسى يرغب فى التجديد للزمالك وندرس إنشاء محلات خاصة بمنتجات النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، أن هناك رغبة متبادلة بين مسئولي النادى والتونسى فرجانى ساسى صانع ألعاب الفريق الأبيض لتجديد عقده خلال الأيام المقبلة، والاستقرار على بعض بنود العقد من قبل الأمور المادية.

وأوضح هشام إبراهيم خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك أنه يتم دراسة إنشاء محلات خاصة لفريق الزمالك لبيع التيشيرت الخاص بالفرق الرياضية، ومعرفة الموقف القانوني من هذا الأمر.

وأشار هشام إبراهيم إلى أنه سوف يتم مناقشة أنشاء متجر نادى الزمالك خلال الأيام المقبلة وعقب عودة بعثة الفريق الكروى من السنغال.

وتحدث الإعلامى خالد الغندور أن التونسى فرجانى ساسى صانع ألعاب فريق الزمالك سوف يقوم بتجديد تعاقده والاستمرار داخل القلعة البيضاء خلال الفترة القادمة، وهذا بالاتفاق مع مجلس إدارة برئاسة عماد عبد العزيز وأن الخطة القادمة لمسئولى نادى الزمالك إنشاء موقع لبيع منتجات النادى أون لاين لدخول موارد جديدة ومساعدة في التجديد لبعض اللاعبين.

وخطف التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك فوزا صعبا لفريقه أمام نادى الإسماعيلى، بهدفين مقابل هدف وحيد، فى القمة الكروية التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

وأحرز التونسى فرجانى ساسى هدفًا قاتلاً فى الدقيقة 88 من عمر المباراة من خلال تصويبة متقنة سكنت شباك الدراويش، لينتهى اللقاء بفوز الزمالك بهدفين لهدف، ليصل رصيد ساسى التهديفى إلى هدفين خلال هذا الموسم من الدورى المصرى الممتازوواصل فرجاني ساسي هوايته في إنقاذ الزمالك من الخسارة أو التعادل وربما أن يكون هو أحد أسباب الفوز في مباريات مهمة وحاسمة.