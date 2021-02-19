شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل لاعبين: مهاجم يوفنتوس وافق على الانتقال لنادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم فتوح وكيل اللاعبين أن الغاني ريتشموند بواكي مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي السابق وافق على الانضمام إلى الزمالك في يناير الماضي، وأوضح فتوح في تصريحات تليفزيونية أن بواكي وافق على اللعب للزمالك وفضله على العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة التى تلقى عروضها فى يناير.

وتابع فتوح قى تصريحات تليفزيونية: "بواكي وافق على اللعب للزمالك بعد ساعة فقط من المفاوضات بسبب شعبية الزمالك"، وأكمل: "خالد رفعت مدير التعاقدات بالزمالك الأولوية بالنسبة له كان التعاقد مع بواكي وهو محترف للغاية في عمله".

وواصل: "كان هناك تواصل بيني وبين خالد رفعت قبل 24 ساعة من غلق باب الميركاتو الشتوي وطلب إنهاء الصفقة وبقيمة مادية مناسبة للزمالك، وحتى لا تكون عالية للمجلس القادم".

وأضاف: "إجمالي صفقة بواكي كانت ستكلف الزمالك أقل من سيف الجزيري"، وأشار إلى أن خالد رفعت تحدث معي قبل غلق باب القيد بـ24 ساعة وكان في طريقه للنادي لإرسال تذاكر السفر للاعب لكنه فوجئ بالتعاقد مع سيف الجزيري وهو ما أبلغني.

وأوضح فتوح أن رفعت كان يريد التعاقد مع بواكي ولم يطلب من الأساس التعاقد مع سيف الجزيري لأنه لن يشارك مع الزمالك على الصعيد الأفريقى.