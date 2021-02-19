شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد: أتمنى تدريب أحد المنتخبات.. والتخلص من ضغط الجماهير سبب تحسن النتائج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد عيد المدير الفنى لفريق غزل المحلة أنه راهن على مجموعة اللاعبين المتواجدين حاليا بالفعل كانوا عند حسن الظن، مضيفا فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 1 أن هدفه هذا الموسم هو بناء فريق جيد والبقاء فى الدورى الممتاز.

وتابع خالد عيد أن النتائج تحسنت فى الفترة الأخيرة بعد التخلص من الضغط الجماهيرى الذى أثر سلبا على الفريق فى البداية، مؤكدا أنه يتمنى أن ينال شرف تدريب احد المنتخبات الوطنية أسوة بشوقى غريب ابن المحلة ومدرب المنتخب الأولمبى.

وقرر مسئولو فريق غزل المحلة صرف مكافأة للاعبى الفريق والجهاز الفني بعد غد السبت عقب الفوز على الإنتاج الحربى فى الدورى الممتاز و قبل مواجهة سيراميكا في بطولة كأس مصر، وذلك لتحفيز اللاعبين على الفوز والاستمرار الجيد الذى ظهروا خلال مباراة الإنتاج الحربى في بطولة الدورى المصرى.

وحقق غزل المحلة الفوز على الإنتاج الحربى في المباراة التي جمعتهما على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة الـ14 من بطولة الدورى المصرى الممتاز والوصول الى النقطة 17 محتلا المركز العاشر بجدول ترتيب البطولة .

ويعود فريق غزل المحلة للتدريبات الجماعية اليوم الجمعة عقب الراحة التي منحها الجهاز الفني بقيادة خالد عيد للاعبين لمدة 24 ساعة عقب الفوز على الإنتاج الحربى في بطولة الدورى الممتاز .

ويجرى لاعبى فريق غزل المحلة المسحة الطبية قبل أنطلاق المران وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كيورونا قبل خوض مباراة سيراميكا في بطولة كأس مصر .

ويلاقى فريق غزل المحلة نظيرة سيراميكا في دور الـ32 من بطولة كأس مصر والتي سوف تقام على ملعب المكس بالإسكندرية يوم الاثنين القادم .