شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى: طلبنا 5 ملايين دعما من وزارة الرياضة.. وتغريم 5 لاعبين نص مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد الخولى، نائب رئيس النادى المصرى، أنه تم التقدم بطلب إلى وزارة الشباب والرياضة لدعم النادى ماليا، وفي ظل الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها النادى البورسعيدى، ووصل الدعم المطلوب إلى 5 ملايين جنيه.

وقال الخولى في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "نتمنى وقوف الدولة بجانب الأندية الشعبية خاصة التي لها تاريخ ومنها النادى المصرى، لأن الدورى بدون هذه الأندية ليس له طعم، فالمصرى فريق كبير وله تاريخ ولم يخرج من المربع الذهبى سوى الموسم الماضى، وكان دائما بين الأربعة الكبار".

وعن أزمة كريم العراقى قال نائب رئيس النادى إن اللاعب عقد جلسة مع لجنة التعاقدات وتم خلالها العرض عليه أن يجدد عقده مع الفريق ومساواته بالفئة الأولى، خاصة أن عقده يتبقى فيه عام ونصف، لكن اللاعب قال إنه سيجرى صلاة استخارة، وطلب وقتا للتفكير ومن وقتها ولم يتم فتح الموضوع مرة أخرى.

واختتم الخولى أن هناك 5 لاعبين بالفريق تم إيقافهم خلال الأيام الماضية وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، من بينهم كريم العراقى، بعد خروجهم من المعسكر دون الحصول على إذن.