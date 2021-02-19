شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أشياء تحدث لأول مرة فى ثلاثية الأهلي أمام المريخ السودانى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النادى الأهلى إنذارا شديدا لكل الفرق المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، بعدما اكتسح فريق المريخ السودانى بثلاثية نظيفة، في إطار أولى مباريات دور المجموعات، ليؤكد أنه متمسك بالدفاع عن لقبه الذى حققه للمرة التاسعة في تاريخه على حساب الزمالك 2 /1.

وحقق النادي الأهلي، فوزا سهلا في بداية مشواره الأفريقي وحلم التتويج بالنجمة العاشرة، بعدما دك المريخ السوداني بثلاثية نظيفة، وذلك في أول مباراة له بعد الحصول على الميدالية البرونزية بعد الفوز على بالميراس بركلات الترجيح.

الهدف الأول للكونغولى بواليا

سجل والتر بواليا لاعب الأهلي الهدف الثالث لفريقه في مرمى المريخ السوداني في الدقيقة 70، بعدما استقبال بواليا تمريرة مميزة من عمرو السولية لينفرد بالمرمى ويسجلها ببراعة في الشباك، ليكون أول أهداف بواليا مع الأهلي.

صنع عمرو السولية الهدف الثالث للأهلي، وهو أول صناعة له فى الموسم الجاري خلال اللقاء الـ8، والتي أكد على استعادة السولية بريقه ومستواه مع النادي الأهلي تدريجيا بعدما غاب في بداية الموسم عن المباريات بسبب إصابته بفيروس كورونا.

نجح محمد هاني في صنع الهدف الأول لمحمد مجدي أفشة بعرضية رائعة في الدقيقة 58، بعد عمل مميز في بناء الهجمة من قبل والتر بواليا.

وصنع محمد هاني أول هدف له مع النادي الأهلي هذا الموسم بعد 10 مباريات سابقة بكل البطولات، رغم مشاركته المستمرة، حيث كان آخر هدف صنعه محمد هاني مع النادي الأهلي ضد المصري البورسعيدي، 29 أغسطس الماضي بالدوري.

نجح محمود كهربا في تسجيل الهدف الثاني للأهلي، والأول له بقميص القلعة الحمراء في الأدوار الإقصائية ودور المجموعات والثاني له بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم بعد هدفه في سونيديب.

ولم يسجل كهربا أي هدف مع النادي الأهلي بالموسم الماضي خلال 5 مباريات، بعدما لعب 3 مباريات بدور المجموعات ومباراتي الوداد المغربي بنصف نهائي البطولة ومباراة الزمالك في النهائي.