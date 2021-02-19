اخبار الرياضه

4 أشياء تحدث لأول مرة فى ثلاثية الأهلي أمام المريخ السودانى.. تعرف عليها

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أشياء تحدث لأول مرة فى ثلاثية الأهلي أمام المريخ السودانى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النادى الأهلى إنذارا شديدا لكل الفرق المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، بعدما اكتسح فريق المريخ السودانى بثلاثية نظيفة، في إطار أولى مباريات دور المجموعات، ليؤكد أنه متمسك بالدفاع عن لقبه الذى حققه للمرة التاسعة في تاريخه على حساب الزمالك 2 /1.

وحقق النادي الأهلي، فوزا سهلا في بداية مشواره الأفريقي وحلم التتويج بالنجمة العاشرة، بعدما دك المريخ السوداني بثلاثية نظيفة، وذلك في أول مباراة له بعد الحصول على الميدالية البرونزية بعد الفوز على بالميراس بركلات الترجيح.

وشهدت المباراة 4 أمور تحدث لأول مرة هذا الموسم نستعرضها في التقرير التالى.

الهدف الأول للكونغولى بواليا

ea7f273f2d.jpg

سجل والتر بواليا لاعب الأهلي الهدف الثالث لفريقه في مرمى المريخ السوداني في الدقيقة 70، بعدما استقبال بواليا تمريرة مميزة من عمرو السولية لينفرد بالمرمى ويسجلها ببراعة في الشباك، ليكون أول أهداف بواليا مع الأهلي.

عمرو السولية يعود لصناعة الأهداف 465e99540c.jpg

صنع عمرو السولية الهدف الثالث للأهلي، وهو أول صناعة له فى الموسم الجاري خلال اللقاء الـ8، والتي أكد على استعادة السولية بريقه ومستواه مع النادي الأهلي تدريجيا بعدما غاب في بداية الموسم عن المباريات بسبب إصابته بفيروس .

الصناعة الأولى لمحمد هاني 42a9ce1723.jpg
 

نجح محمد هاني في صنع الهدف الأول لمحمد مجدي أفشة بعرضية رائعة في الدقيقة 58، بعد عمل مميز في بناء الهجمة من قبل والتر بواليا.

وصنع محمد هاني أول هدف له مع النادي الأهلي هذا الموسم بعد 10 مباريات سابقة بكل البطولات، رغم مشاركته المستمرة، حيث كان آخر هدف صنعه محمد هاني مع النادي الأهلي ضد المصري البورسعيدي، 29 أغسطس الماضي بالدوري.

هدف كهربا الأول في الأدوار الإقصائية 20680cd791.jpg
 

نجح محمود كهربا في تسجيل الهدف الثاني للأهلي، والأول له بقميص القلعة الحمراء في الأدوار الإقصائية ودور المجموعات والثاني له بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم بعد هدفه في سونيديب.

ولم يسجل كهربا أي هدف مع النادي الأهلي بالموسم الماضي خلال 5 مباريات، بعدما لعب 3 مباريات بدور المجموعات ومباراتي الوداد المغربي بنصف نهائي البطولة ومباراة الزمالك في النهائي.

 

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا