عمار حمدى جاهز لتدعيم زعيم الثغر أمام أسوان وتأكد غياب عاشور

القاهرة - سامية سيد - خضع الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى تحت قياده مديره الفنى حسام حسن لمسحة كورنا استعدادا لمباراة أسوان المقرر لها الأحد المقبل، على استاد الإسكندرية فى السابعة والنصف مساء.

واطمأن حسام حسن على سلامة عمار حمدى والذى خضع لاختبار طبى قبل التدريب مساء الخميس، حيث من المتوقع أن يكون اللاعب ضمن اختيارات حسام حسن في قائمة مباراة أسوان من خلال ما أظهره عمار حمدي من حماس.

وأصبح الجهاز الفني في حيرة من اختيار قائمة الفريق للقاء أسوان بسبب كثرة اللاعبين الجاهزين، حيث إن الفريق مكتمل الصفوف باستثناء حسام عاشور والذى خضع لجلسه علاجية بسبب شكوى من الآلام فى الخلفية، وتأكد غيابه عن مباراة أسوان.

يذكر أن حسام عاشور لم يشارك مع الفريق إلا لدقائق محدودة وهناك تساؤلات حول مصير اللاعب، خاصة بعد أن ترددت أنباء حول رغبة اللاعب بالاكتفاء بالفترة الماضية مع الاتحاد السكندرى وإعلانه الاعتزال والعودة للأهلى.