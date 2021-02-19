شكرا لقرائتكم خبر عن نجم السيتي السابق: صلاح ضمن أفضل 3 لاعبين فى الدوري الانجليزي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كارل جريفيتينز، نجم مانشستر سيتي السابق، أن تراجع نتائج ليفربول يرجع إلى تراجع أداء بعض لاعبى الفريق وعلى رأسهم فيرمينو، وساديو مانى، على عكس محمد صلاح الذى يعد ظاهرة حقيقية فى إنجلترا.

وقال كارل في تصريحات لقناة أون تايم سبورت 2 إن تراجع نتائج ليفربول لم يؤثر على شعبية محمد صلاح في الدوري الإنجليزي لأنه يؤدى بشكل ناجح وسيستمر فى الموسم المقبل مع الفريق حال استمراره بنفس القوة والحماس.

وأضاف نجم مانشستر أنه يتوقع استمرار محمد صلاح مع ليفربول الموسم المقبل ما لم يكن هناك عرض كبير لأن الفريق يحتاج صلاح، وسيتمسك به لأنه ما زال يؤدى بشكل جيد، ويسجل الأهداف وهو ما يمنع الهجوم عليه من جانب وسائل الإعلام هناك.

ورشح كارل انضمام صلاح إلى ريال مدريد لأنه الأمثل للاعب ودائما هناك حديث في وسائل الإعلام عن انضمام صلاح إلى الريال، في ظل كونه من أفضل 3 لاعبين في الدوري الإنجليزي عامة، وليفربول خاصة، وهم فان دايك، وصلاح، وفرنانديز أن موقف الفريق صعب في الحفاظ على الدورى. كما أن الخسارة أمام ليستر سيتي مسئولية اللاعبين، لذلك ويُعد مانشستر الأقرب لتحقيق الدورى الإنجليزى، واختتم قائلا: "أتوقع رحيل كلوب عن ليفربول نهاية الموسم الجارى".