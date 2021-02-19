شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحميد حسن: اللى يقول إن الزمالك سيكون أقوى من الأهلي أمام البايرن مبيفهمش كورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق عبدالحميد حسن، مهاجم النادي الأهلي سابقًا، على تصريح بشير التابعي، نجم نادي الزمالك سابقًا، الذي أكد خلاله الأخير أن الزمالك كان قادرًا على تقديم مستوى فني أفضل أمام نادي بايرن ميونخ من الأهلي بعد مواجهة البايرن والأهلي في كأس العالم للأندية.

وأكد عبدالحميد حسن في تصريحات عبر تليفزيونية: "محدش عاقل يطلع يقول إن الزمالك قادر على الفوز أمام بايرن ميونخ واللي بيقول كدة بيهزر أو مبيفهمش كورة". وتابع: "فرحان بهزيمة الأهلي بهدفين فقط أمام بايرن ميونخ لأنه بطل أوروبا".

وعلق عبدالحميد حسن على حقيقة حاجة النادي الأهلي للتعاقد مع لاعب في مركز الظهير الأيمن بالموسم الجديد، موضحاً: "الأهلي لا يحتاج نهائيًا للتعاقد مع ظهير أيمن في ظل وجود محمد هاني الذي يتألق بشكل كبير، وقدم ماتش عمره أمام بايرن ميونخ".

وتابع: "مثلا أجايي تألق ولكن مستواه مهدد بالرحيل بسبب عدم ثبات مستواه ومن أن يرحل عن الأهلي في نهاية الموسم للتعاقد مع مهاجم أجنبي أفضل منه".