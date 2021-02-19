تسلسل زمني.. أزمة مصطفى محمد وتصريحات أحمد بلال من الهجوم للاعتذار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أثار لاعب المنتخب الوطني والأهلي السابق، أحمد بلال، حالة من الجدل عقب تصريحاته خلال فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً، حول وجود مجاملة في حصل لاعب المنتخب الوطني وفريق الزمالك، مصطفى محمد في حصوله على جائزة أفضل لاعب في مباراة مالي، مشيرًا إلى أنه لا يصلح حاليا لقيادة هجوم المنتخب الوطني.

التصريحات التي أُدليّ بها في نوفمبر 2019 ظلّت تتابع من أحمد بلال ضد مصطفى محمد حتى انتهت باعتذار الأول للأخير اليوم 18 فبراير 2021.

ونستعرض في التقارير تسلسلاً زمنياً لأبرز مراحل أزمة بلال، صاحب 40 عاماً، وصاحب الـ 23 عاماً المُعار من الزمالك لصفوف جالاتا سراي التركي.

أحمد بلال يُراهن على عدم تسجيل مصطفى محمد في مرمى بيراميدز

ردود الأفعال لم تهدأ تجاه تصريحات أحمد بلال، قبل أن يخرج مرة أخرى ويضع رهاناً بينه وبين مقدم برنامج "اللعيب"، في ديسمبر 2019 بأن مصطفى محمد لن يُسجل خلال مباراته في اليوم التالي أمام بيراميدز:"سأضع 200 جنيهاً مقابل ذلك فلن يُسجل هدفاً"، قبل أن يُطالبه مقدم البرنامج بوضع رهان آخر، فرد اللاعب الدولي السابق بوجبة عشاء لجميع طاقم البرنامج.

ولكن مصطفى محمد سجل أمام بيراميدز في المباراة التالية واحتفل واضعاً يديه على عينيه كأنه لايرى شيئاً ما أمامه.

وقال مصطفى عقب المباراة، في تصريحات تليفزيونية:"كل الانتقادات فوق رأسي، سواء كانت حلوة أو وحشة ولكن لا أعطيها أهمية زيادة عن اللزوم أركز في الملعب ويكفيني حب زملائي وجمهور الزمالك وردي يكون في الملعب ولكل مجتهد نصيب وتعبت وربنا أعطاني".

ليرد بلال في حلقة أخرى:"التحدي الذي وضعناه أمامه جعله يُسجل، رأيت فرحته بالهدف كبيرة جداً.. ومازلت أقول أنه محتاج العمل كثيرًا جداً ليجعل الزمالك يفوز ويستحق يتواجد في منتخب مصر، يحتاج لعمل كثير جدًا وأتمنى يكون مستمع لنا".

تصريحات أحمد بلال تجاه مصطفى محمد ومستواه وصلاحيته لقيادة هجوم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لم تتوقف.

مصطفى محمد، قدّم مباريات جيدة مع فريقه خلال البطولات التي شارك بها خلال الموسم الماضي 2019/2020 لتصله عروضاً خارجية عدة، كانت مثار تعليق أحمد بلال أيضًا.

لاعب الزمالك المُعار يُسجل في كل مباراة يُشارك بها، لتوجه مقدم برنامج أون تايم، بسؤال لأحمد بلال عن رأيه في مصطفى محمد مع جالاتا سراي ليرد بـ:" ضاحكاً:"لم أراه وهو بيلعب في الدوري التركي وسمعت أنه سجل هدفين، أين يُذاع الدوري التركي، وهل نمتلك الفراغ لمشاهدة الدوري التركي ولكن لم أُشاهد الأهداف ولكن قالو لي أن الهدف الثاني الذي سجله جيدًا، ابني أخبرني أنه سجل أمس هدفاً فقلت له تمام ماذا تنتظر مني".

مصطفى محمد واصل التسجيل مع فريقه وواصل الجمهور وبعض الرياضيين انتقادهم لبلادهم، ليخرج اللاعب المعتزل صاحب الـ 40 عاماً، خلال حلقة بفضائية النهار مُعللاً رأيه السابق بـ:" إذا قلت أنني لم أشاهد الدوري التركي مُذنباً، مصطفى لاعب جميل ولكن عليه تطوير بعض ما ينقصه مثل اللعب بقدمه جيدًا والتحرك على الأطراف لو فعل ذلك سيكون لاعباً نموذجياً يُسدد جيدًا ولكنه يحتاج التركيز في التسديد ولكن في المجمل هو لاعب جيد.. أنا بحبه وهو لاعب جيد".

مصطفى محمد واصل التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي مع جالاتا سراي، ممتنعاً عن أي تعليق بخصوص تصريحات أحمد بلال.

ولكن خرج بلال في تصريحات مع برنامج أون تايم سبورت، حين وجه له مقدم البرنامج سؤالًا عن مصطفى محمد ليرد بـ :"هو أنا متجوز والدته".

وهو التصريح الذي يبدوا قد أغضب مصطفى محمد، الذي غرد مساء الأربعاء عبر حسابه بموقع تويتر:" عمري ما زعلت من أي نقد بتعرض ليه وبحترم كل آراء الكباتن الكبار وبستفيد من كلامهم لكن لما الأمر يوصل لي دخول الأم في دا مفهوش أي احترام أتمنى أن الناس تحترم نفسها في الكلام".

ليتدخل طرف جديد في الرد على أحمد بلال وهو جمهورجالاتا سراي، عبر منصة تويتر، التي خرج عليها اللاعب صاحب الـ 40 عاماً يوم أمس الخميس، قائلاً:" لو في أي إساءة حصلت تجاه مصطفى محمد أكيد غير مقصودة، وبعتذر لو صدر مني أي شيء غير مقصود، وبالتوفيق له فيما هو قادم إن شاء الله".