نشرة الخميس.. "كفتة" موسيماني.. اعتذار بلال.. واهتمام إنجليزي بمصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الخميس 18 فبراير.

الزمالك: ندرس طرح قميص الفريق للجمهور لتوفير الدعم المالي

كاف يعقد اجتماعًا طارئًا لمناقشة أزمة أندية جنوب إفريقيا المشاركة قاريًا

رسمياً .. خالد جلال مديراً فنياً لفريق البنك الأهلي

الزمالك يخطف مباراة اليد بفوز مثير أمام الأهلي

مصر تتأهل إلى بطولة أفريقيا للسلة بعد إلغاء مباراة أوغندا بسبب كورونا

أحمد بلال: أعتذر لمصطفى محمد عن أي خطأ غير مقصود

الكشف عن حكام مباراتي مصر أمام كينيا وجزر القمر

موسيماني: أحب "الكفتة"..لا أستطيع الذهاب لـ"المتجر" في مصر.. وأحتاج حراسًا للتحرك

أجايي في صراع رباعي للحصول على جائزة الأفضل

اهتمام إنجليزي بمصطفى محمد

صعود المغرب.. تعرف على تصنيف مصر الشهري بالفيفا