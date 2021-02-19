المريخ يتقدم بالشكر للجهاز الطبي للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تقدم الجهاز الطبي لنادي المريخ بالشكر إلى نظيره في النادي الأهلي، بسبب ما وصفوه بـ"وقفتهم المميزة مع الوحدة الطبية لنادي المريخ عقب مباراة المريخ والأهلي".

وقال نادي المريخ في بيان أصدره مساء الخميس: "الوحدة الطبية بنادي المريخ تشكر نظيرتها في النادي الأهلي".

وتابع: "يتقدم الدكتور محمد كمال رئيس الوحدة الطبية بنادي المريخ بالشكر للوحدة الطبية بالنادي الأهلي المصري ممثل في دكتور عبدالمجيد والدكتور احمد ابو عابلة".

وأوضح البيان أن الشكر يأتي: "على وقفتهم المميزة مع الوحدة الطبية لنادي المريخ عقب مباراة المريخ والأهلي التي إحتضنها ملعب إستاد القاهرة في أولى مباريات المريخ بدور المجموعات من دور أبطال أفريقيا."

واستطاع الأهلي أن يفوز على المريخ بنتيجة 3-0 في مستهل مباريات الفريقين بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.